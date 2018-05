CHAMPS ÉLYSÉES FILM FESTIVAL 2018: la sélection

La sélection du Champs Élysées Film Festival vient d'être dévoilée. Ce festival est dédié aux films indépendants français et américains.

La compétition américaine est composée de 6 longs métrages, parmi lesquels le très bon Madeline's Madeline de Josephine Decker, Le Grand Prix à SXSW Thunder Road ou encore le nouveau Sebastian Silva intitulé Tyrel.

La compétition française est également composée de 6 longs métrages, dont l'attachant Contes de juillet de Guillaume Brac ou le film d'animation Funan de Denis Do.

Le festival s'ouvrira en grandes pompes avec la projection en avant première et en sa présence du nouveau film de John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties, qui compte Elle Fanning et Nicole Kidman à son casting. Le film de clôture sera Damsel, le western féministe des frères Zellner. Également au menu, des programmes de courts et des avants premières avec le Grand Prix à Sundance Come As You Are de Desiree Akhavan ou le mystérieux thriller Piercing de Nicolas Pesce avec Mia Wasikowska.

Le Champs Elysées Festival se déroulera du 12 au 19 juin. Toutes les infos sur le site officiel !

