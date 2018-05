TRANSILVANIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (TIFF) 2018 : l'affiche et la compétition dévoilées

La nouvelle édition du TIFF (Transilvania International Film Festival), l'enthousiasmant et généreux festival roumain, se déroulera à Cluj du 25 mai au 3 juin.

L'affiche de cette 17e édition vient d'être dévoilée. Celle-ci met en scènes les comédiennes roumaines Maia Morgenstern (Le Chêne) et Oana Pellea (Les Fils de l'homme) dans un remake vampirique de la célèbre photo de Persona de Bergman, auquel un hommage sera rendu à travers une large rétrospective.

La compétition, dédiée aux nouveaux talents du cinéma d'auteur, vient d'être également dévoilée. Celle-ci comprend 12 longs métrages. Parmi les films retenus, citons le thriller minimaliste danois The Guilty, double prix du public en début d'année à Sundance et Rotterdam, mais aussi deux révélations primées à la dernière Berlinale: le drame lesbien paraguayen Las Herederas et le docu-fiction roumain choc Touch Me Not.

Découvrez les 12 films retenus ci-dessous.

Anchor and Hope, Carlos Marques-Marcet (Espagne)

Charleston, Andrei Cretulescu (Roumanie)

Les Destinées d'Asher, Matan Yair (Israel)

The Guilty, Gustav Moller (Danemark)

Las Herederas, Marcelo Martinessi (Paraguay)

Home, Asghar Yousefinejad (Iran)

Life and Nothing More, Antonio Mendez Esparza (Espagne)

The Marriage, Blerta Zeqiri (Kosovo)

Pity, Babis Makridis (Grèce)

Scythe Hitting Stone, Anna Kruglova (Russie)

Touch Me Not, Adina Pintilie (Roumanie)

Winter Brothers, Hlynur Pálmason (Danemark)

Comme l'an dernier, cette édition sera à suivre sur FilmdeCulte. Nous reviendrons bientôt en détail sur les nombreuses autres sections du festival.

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !