ONE DAY: 1res images d'une découverte hongroise de la Semaine de la Critique

Mère de trois enfants, Anne est toujours pressée, courant du travail à la crèche, puis l’école, le ballet, le tir à l’arc... Et comme si tout ça ne suffisait pas, elle se demande si son mari la trompe. Elle est loin d’être la seule à avoir ces problèmes mais elle n’a tout bonnement pas le temps de se poser pour les contempler. Ils s’accumulent et menacent de l’écraser. Continuer ainsi lui demande plus d’énergie qu’elle ne peut en deployer. Sera-t-elle capable de préserver ce qu’il y a de fragile et d’unique dans sa vie ?

Voici le pitch de One Day, réalisé par la Hongroise Zsófia Szilágyi. Collaboratrice d’Ildikó Enyedi sur le film Corps et âme, Ours d'or à Berlin et nommé aux Oscars en début d'année, Szilágyi signe ici son premier long métrage. One Day figure en compétition à la Semaine de la Critique, dont la sélection a été dévoilée. Retrouvez les films retenus en cliquant ici.

Des premières images ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

