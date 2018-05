CHRONICLE OF THE AFTER-SCHOOL WARS: 1res images d'une nouvelle folie japonaise

Lorsque Sena se réveille, elle est enfermée dans son école et la nuit est tombe. Son téléphone ne marche pas. Une lumière s'allume et le monde semble teint en rouge. Les filles s'affrontent les unes les autres et parfois se tuent. Sena peut-elle survivre ?

Voici le pitch de Chronicle of the After-School Wars, nouveau long métrage du Japonais Junpei Tsuchida. Ce film, décrit à mi-chemin entre Battle Royale et Tag, vient de sortir au Japon. Et il semble assez prometteur...

Des premières images de Chronicle of the After-School Wars ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

