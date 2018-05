SOFIA: 1re image d'une découverte marocaine du Festival de Cannes

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités...

Voici le pitch de Sofia, le premier long métrage de la réalisatrice marocaine Meryem Benm’Barek. Ce film, qui compte notamment Lubna Azabal à son casting, sera dévoilé dans quelques jours au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une première image de Sofia a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie. Sofia sortira le 19 septembre.

