RAFIKI: 1res images du film kenyan censuré mais sélectionné à Cannes

Kena et Ziki mènent deux vies bien différentes dans un lotissement de Nairobi. Kena travaille dans la boutique de son père et attend de commencer une école d'infirmière, tandis que Ziki, passionnée de danse, passe ses journées à traîner avec ses amis. Leurs chemins se croisent alors que leurs pères se retrouvent en concurrence pour siéger à l'Assemblée départementale. Les deux jeunes femmes commencent alors à développer une attraction l'une pour l'autre...

Voici le pitch de Rafiki, second long métrage de la réalisatrice kényane Wanuri Kahiu. D'ores et déjà interdit au Kenya en raison de son sujet (l'homosexualité féminine), Rafiki figure dans la sélection du prochain Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Des premières images de Rafiki ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

