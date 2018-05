BLACKKKLANSMAN: 1re image du nouveau Spike Lee en compétition à Cannes

Ron Stallworth fut le premier officier de police afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans l’organisation du Ku Klux Klan.

Voici ce que racontera BlacKkKlansman, le nouveau long métrage de l'Américain Spike Lee. Après son récent et mordant Chi-Raq présenté à la Berlinale, Lee revient en compétition à Cannes avec ce nouveau film. Découvrez notre gros plan sur la sélection officielle dans notre dossier spécial.

Une première image de BlacKkKlansman a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie. Ce long métrage sortira en France le 22 août.

