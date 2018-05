SEDER-MASOCHISM: 1res images d'un film d'animation féministe en compétition à Annecy

Comment le patriarcat est-il né dans le Livre de l'Exode ?

C'est une question explorée par l'Américaine Nina Paley dans son nouveau long métrage d'animation intitulé Seder-Masochism. Paley a été révélée par Sita chante le blues, sorti en France en 2009. Seder-Masochism sera dévoilé en juin prochain en compétition au Festival du Film d'Animation d'Annecy. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de Seder-Masochism ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !