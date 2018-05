CHRIS THE SWISS: 1res images d'un mix de doc et d'animation sélectionné à Cannes

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle décide d'enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre l'implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.

Voici le pitch de Chris the Swiss, réalisé par la Suissesse Anja Kofmel. Il s'agit de son premier long métrage, et celui-ci figure en compétition à la Semaine de la Critique. Retrouvez les films retenus en cliquant ici.

Des premières images ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

