BIRTHDAY: un 1er film par un collaborateur de Lee Chang-Dong pour Jeon Do-Yeon

L'actrice coréenne Jeon Do-Yeon, prix d'interprétation à Cannes pour le mélodrame Secret Sunshine de Lee Chang-Dong et vue entre autres dans The Housemaid ou The Shameless, prépare un nouveau long métrage. Elle va jouer dans Birthday, premier film du Coréen Lee Jong-Eon qui a, auparavant, été justement l'assistant réalisateur de Lee Chang-Dong.

Birthday raconte l'histoire d'un couple qui a perdu son enfant. En toile de fond: la tragédie du Sewol, ferry qui a coulé en 2014 et dans lequel de nombreux lycéens ont péri. Jeon Do-Yeon aura Sol Kyung-Gu pour partenaire. On a découvert Sol dans le rôle principal masculin de Oasis, également réalisé par Lee Chang-Dong.

Birthday devrait être visible courant 2019.

