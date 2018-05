LES FRÈRES SISTERS: une affiche enflammée pour le western de Jacques Audiard

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

Voici le pitch des Frères Sisters, le nouveau long métrage du Français Jacques Audiard. A l'affiche de ce western tourné en anglais: Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Jake Gyllenhaal. Ce film est adapté du roman de Patrick DeWitt. Il sortira en salles le 19 septembre.

Une affiche enflammée a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

