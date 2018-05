THE MEG: une nouvelle affiche qui n'a peur de rien pour le film de requin géant

Missionné par un programme international d'observation de la vie sous-marine, un submersible a été attaqué par une créature gigantesque qu'on croyait disparue. Sérieusement endommagé, il gît désormais dans une fosse, au plus profond de l'océan Pacifique, où son équipage est pris au piège. Il n'y a plus de temps à perdre : Jonas Taylor, sauveteur-plongeur expert des fonds marins, est engagé par un océanographe chinois particulièrement visionnaire, contre l'avis de sa fille Suyin. Taylor a pour mission de sauver l'équipage – et l'écosystème marin – d'une redoutable menace : un requin préhistorique de 23 m de long connu sous le nom de Megalodon...

Voici le pitch de The Meg, réalisé par Jon Turteltaub (Rasta Rockett). A l'affiche, on retrouve le Britannique Jason Statham et la Chinoise Li Bingbing. The Meg sortira en France le 22 août sous le titre ultra-générique de En eaux troubles.

Des premières délicieuses affiches insistant bien sur la taille du requin star de ce film avaient été dévoilées le mois dernier. Une nouvelle affiche qui n'a pas froid aux yeux a été mise en ligne, découvrez-la dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !