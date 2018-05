THE NAME: 1res images d'un mystérieux drame japonais

Masao, 45 ans, vit seul depuis son divorce. L'entreprise pour laquelle il travaille est en train de s'écrouler. Masao emprunte régulièrement différentes identités, se faisant passer pour des amis ou collègues. Un jour, une jeune étudiante débarque dans sa vie, prétendant être sa fille.

Voici le pitch de The Name, nouveau long métrage du Japonais Akihiro Toda. Après avoir circulé en festivals, The Name sortira le 30 juin au Japon.

Des premières images de ce film ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

