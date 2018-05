BOX-OFFICE FRANCE: une 1re place et un gadin pour "Solo: A Star Wars Story" aux 1res séances Paris

Sans surprise, le blockbuster Solo: A Star Wars Story a pris la tête du classement lors des premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais ses 2372 entrées dans 29 salles constituent un véritable gadin par rapport au score du précédent spin-off de la saga étoilée, Rogue One, qui avait attiré... 6478 spectateurs. Signe d'une lassitude du public ? Les deux derniers épisodes "officiels" de Star Wars avaient eux débuté à plus de 16.000 et 13.000 entrées, quelques galaxies au-dessus des chiffres de cet épisode. En seconde position, Gueule d'ange avec Marion Cotillard profite assez du tremplin cannois (le film était sélectionné à Un Certain Regard) et attire 705 spectateurs dans 16 salles.

Côté moyenne par copie, le film d'animation Mutafukaz remplit davantage ses salles que la comédie française La Fête des mères: 156 entrées dans 4 salles contre 644 entrées dans 19 salles. Sortie plus discrète, l'expérimental Manifesto avec Cate Blanchett compte 28 spectateurs dans 2 salles.

