1977 : trois jeunes anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu’étranges. En pleine émergence punk, ils découvriront l’amour, cette planète inconnue et tenteront de résoudre ce mystère : comment parler aux filles en soirée…

Voici le pitch de How to Talk to Girls at Parties, nouveau film réalisé par l'Américain John Cameron Mitchell après Hedwig & the Angry Inch, Shortbus et Rabbit Hole. A l'affiche de ce mélange de comédie et de science-fiction: Elle Fanning et Nicole Kidman. How to Talk to Girls at Parties fait l'ouverture du prochain Champs Élysées Film Festival qui aura lieu du 12 au 19 juin. Retrouvez notre gros plan sur la programmation en cliquant ici.

La bande annonce annonce officielle du film a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus. How to Talk to Girls at Parties sortira le 20 juin en France.

