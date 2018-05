Alexandru pleure la mort de sa femme Ioana dans un accident de voiture. Un jour, un homme, Sebastian, se présente à lui pour lui faire la plus étrange des demandes : en tant qu’amant secret de Ioana, il est convaincu qu’Alexandru son mari est le seul être au monde capable de l’aider à surmonter le chagrin causé par sa disparition...

Voici le pitch de Charleston, premier long métrage du Roumain Andrei Cretulescu. Après avoir été sélectionnée en compétition à Locarno, cette comédie dramatique sera bientôt dévoilée au TIFF, le Transilvania International Film Festival qui sera comme l'an passé à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez notre gros plan sur la compétition 2018 en cliquant ici.

Une bande annonce de Charleston a été mise en ligne. Découvrez-la dans notre galerie.

Le site du festival

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !