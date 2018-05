THE TRUTH ABOUT CATHERINE: nouvelles infos sur le prochain Kore-Eda avec Deneuve et Binoche

Auréolée de sa Palme d'or décernée à Une affaire de famille (lire notre critique), le Japonais Hirokazu Kore-Eda travaille sur son prochain long métrage. On savait déjà que ce film mettrait en scène Catherine Deneuve et Juliette Binoche dans des rôles de mère et fille travaillant dans le cinéma. On en sait un peu plus aujourd'hui.

Ce long métrage s'intitulerait The Truth about Catherine. Il s'inscrirait, selon son producteur Vincent Maraval, dans la lignée de Boulevard du crépuscule de Wilder. Le pitch: Catherine est la star du cinéma français. Elle règne sur les hommes qui l'entourent et qui l'admirent: son compagnon, son ex, son agent... Quand elle publie ses mémoires, sa fille Juliette (qui s'est installée aux Etats-Unis pour échapper à sa mère autoritaire) revient avec son mari et son enfant en France. Les retrouvailles entre mère et fille vont rapidement se transformer en confrontation: des vérités seront dites, des comptes réglés, des amours et des ressentiments avoués. Tout cela sous les yeux étonnés des hommes. Pendant ce temps, Catherine joue dans un film de science-fiction, interprétant le rôle d'une mère qui ne vieillit jamais.

Ce long métrage devrait être visible courant 2019. A suivre !

