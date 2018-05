Tito, un garçon de dix ans, s'est donné pour mission de sauver le monde d'une étrange épidémie : les gens tombent malades quand ils ont peur.

Voici le pitch de Tito et les oiseaux, film d'animation brésilien réalisé par Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias. Ce long métrage sera dévoilé en juin prochain en compétition au Festival du Film d'Animation d'Annecy. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Une bande annonce de Tito et les oiseaux a été mise en ligne, découvrez-la dans notre galerie.

