Quinquin a grandi. Il est devenu COINCOIN. Il traîne sur la Côte d’Opale, participe à des réunions du Bloc avec son copain d’enfance, le Gros. Son amour Eve l’a abandonné pour Corinne. Le fameux commandant Van der Weyden et son fidèle Carpentier sillonnent la campagne où les migrants errent. Mais de curieux magmas tombent du ciel sur les habitants qui affichent soudain des comportements bizarres. Nos deux héros mènent l’enquête sur ces chutes sûrement z’inhumaines tandis que les citoyens se dédoublent un par un. L’invasion extra-terrestre commence...

Voici le pitch de CoinCoin et les Z’inhumains, une mini-série réalisée par Bruno Dumont. Il s'agit de la suite de P'tit Quinquin, également réalisé par Dumont. La date de diffusion de CoinCoin n'a pas encore officialisée donc patience !

En attendant, un premier teaser a été mis en ligne. Découvrez-le en cliquant ci-dessus.

