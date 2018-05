HAVE A NICE DAY: une affiche pour le film d'animation chinois

Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao Zhang, simple chauffeur pour le compte d’un mafieux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet acte désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao Zhang et du sac...

Voici le pitch de Have a Nice Day, long métrage d'animation réalisé par le Chinois Liu Jian. Découvert à la Berlinale l'an passé où il figurait en compétition, Have a Nice Day a entre temps été couronné au Festival de la Roche-sur-Yon. Il sort le 27 juin en France et nous vous en disons le plus grand bien dans notre critique.

Une affiche officielle a été mise en ligne, découvrez-la ainsi que d'autres images dans notre galerie.

