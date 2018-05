Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuristes, dadaïstes et situationnistes que les pensées d’artistes, d’architectes, de danseurs et de cinéastes tels que Sol LeWitt, Yvonne Rainer ou Jim Jarmusch. A travers 13 personnages dont une enseignante d’école primaire, une présentatrice de journal télévisé, une ouvrière, un clochard... Cate Blanchett scande ces manifestes composites pour mettre à l’épreuve le sens de ces textes historiques dans notre monde contemporain.

Voici le pitch de Manifesto, un ovni réalisé par l'Allemand Julian Rosefeldt et dont on vous dit le plus grand bien depuis l'automne dernier: retrouvez notre critique en cliquant ici. Après avoir présidé le dernier jury du Festival de Cannes, l'actrice Cate Blanchett se démultiplie avec brio dans ce long métrage qui sort ce mercredi en salles et qu'on vous recommande.

Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

