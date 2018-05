HOLIDAY: 1res images d'un film danois très gonflé au programme du TIFF

La jeune Sascha découvre, alors qu'elle passe ses vacances sur la Riviera turque à Bodrum auprès de son compagnon mafieux, que sa vie rêvée de luxe, d'insouciance et de plaisir a un prix.

Voici le pitch du Danois Holiday, premier long métrage de la réalisatrice suédoise Isabella Eklöf. Ce film figurait en compétition en début d'année à Sundance. Eklöf s'est depuis distinguée en tant que scénariste de Gräns, qui vient de remporter le Prix Un Certain Regard à Cannes. Holiday sera bientôt dévoilé au TIFF, le Transilvania International Film Festival qui sera comme l'an passé à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez notre gros plan sur la compétition 2018 en cliquant ici.

Des premières images de Holiday ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

