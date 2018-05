BOX-OFFICE US: pas de record pour "Deadpool 2"

Sans surprise, Deadpool 2 a hérité de la première place au box-office américain du weekend. Diffusé dans 4349 écrans, le blockbuster a récolté 125 millions de dollars - des débuts réussis. Le film, néanmoins, débute moins bien que le premier épisode (132.4 millions de dollars) et reste très loin des deux meilleurs démarrages de l'année outre-Atlantique (Avengers et Black Panther) qui ont débuté tous les deux au-dessus des 200 millions de dollars. Sorti en contre-programmation, Book Club avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen rapporte 12.5 millions dans 2781 salles, pour un budget raisonnable de 10 millions de dollars.

Parmi les anciennes sorties, le thriller Breaking In avec Gabrielle Union est rentable avec 28.7 millions au compteur en 2 semaines pour un budget mini de 6 millions. Le film d'horreur Sans un bruit avec Emily Blunt reste dans le top 10 après 7 semaines d'exploitation et cumule 176.1 millions de dollars.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !