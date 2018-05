ALL YOU CAN EAT BUDDHA: gros plan sur un ovni québécois au programme du TIFF

À l'hôtel El Palacio, dans les Caraïbes, Mike n'a d'yeux que pour le buffet à volonté. Son appétit vorace, un magnétisme mystérieux et d'étranges petits miracles attirent curieux, prétendus amis, admirateurs et complices, voire un ennemi jaloux et encombrant. Tout ce petit monde l'accompagnera dans une descente gargantuesque, décadente et absurde, mêlant débâcle sociale, métamorphose intime...

Voici le pitch de All You Can Eat Buddha, premier long métrage du réalisateur canadien Ian Lagarde. Cet ovni, dévoilé en septembre dernier à Toronto, fait depuis la tournée des festivals. Il sera bientôt dévoilé au TIFF, le Transilvania International Film Festival qui sera comme l'an passé à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez notre gros plan sur la compétition 2018 en cliquant ici.

Des premières images de All You Can Eat Buddha ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

