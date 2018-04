PROJET: Catherine Deneuve et Juliette Binoche réunies par Kore-Eda

Le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda va diriger Catherine Deneuve et Juliette Binoche dans son prochain long métrage.

Ce projet encore sans titre mettra en scène les deux stars françaises respectivement dans les rôles d'une mère actrice et de sa fille scénariste. Les détails du pitch sont encore inconnus. Ethan Hawke fera également partie du casting. Ce serait le premier film que Kore-Eda ne tournerait pas en japonais.

The Third Murder de Kore-Eda, changement de registre (à nos yeux pas très réussi) vers le thriller/film de procès sort ce mercredi en France, tandis que Shoplifters devrait arriver un peu plus tard. Catherine Deneuve sera bientôt à l'affiche du Le Dernier vide-grenier de Claire Darling de Julie Bertuccelli. On verra prochainement Juliette Binoche dans High Life de Claire Denis, Vision de Naomi Kawase et E-Book d'Olivier Assayas.

