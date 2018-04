De nos jours, à Marseille, des réfugiés de l'Europe entière rêvent d'embarquer pour l'Amérique, fuyant les forces d'occupation fascistes. Parmi eux, l'Allemand Georg prend l'identité d'un écrivain mort pour profiter de son visa. Il tombe amoureux de Marie, en quête désespérée de l'homme qu'elle aime et sans lequel elle ne partira pas...

Voici le pitch de Transit, le nouveau long métrage de l'Allemand Christian Petzold. Le réalisateur entre autres de Barbara et Phoenix dirige Franz Rogowski et Paula Beer dans ce mystérieux récit fantomatique présenté en début d'année en compétition à la Berlinale. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

La bande annonce de Transit a été dévoilée, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

