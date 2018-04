MY FRIEND THE POLISH GIRL: 1res images d'une curiosité britannique

Katie, une documentariste américaine, caste une jeune femme polonaise pour son film consacré à la vie des migrants dans le Londres de l'après-Brexit. La seule instruction qu'elle lui donne sur le tournage est : "Fais comme si je n'étais pas là".

Voici le pitch de My Friend the Polish Girl, co-réalisé par Ewa Banaszkiewicz et Mateusz Dymek. Il s'agit du premier long métrage du duo. My Friend the Polish Girl a été dévoilé en début d'année au Festival de Rotterdam, une manifestation qui n'est jamais avare en curiosités.

Des premières images de My Friend the Polish Girl ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

