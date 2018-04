UNDER THE SILVER LAKE: une affiche pour le thriller réalisé par David Robert Mitchell

Un jeune homme devient totalement obsédé par les mystérieuses circonstances de la mort d'un milliardaire et l'enlèvement d'une jeune fille.

Voici le pitch de Under the Silver Lake, le nouveau long métrage de l'Américain David Robert Mitchell. Remarqué avec The Myth of the American Sleepover, Mitchell a explosé avec le film d'horreur It Follows, Grand Prix au Festival de Gérardmer. Andrew Garfield et Riley Keough sont au casting de ce film dont la sortie française est prévue le 8 août. Un réalisateur déjà identifié, un thriller américain, des stars: Cannes devrait avoir un œil sur ce film.

Une première affiche vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie.

