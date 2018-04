BOX-OFFICE FRANCE: "Taxi 5" ne décolle pas aux 1res séances Paris

Taxi 5 se rattrapera t-il sur le reste du territoire ? Ce n'est pas lors des premières séances parisiennes de ce mercredi que la comédie d'action a pu briller. Elle enregistre 1479 entrées dans 19 salles, ce qui est suffisant pour prendre la tête mais cela reste loin des 7688 entrées sur second volet, des 5136 du troisième, des 4101 du quatrième ou même des 2399 du premier. En seconde position, L'Île aux chiens obtient pour le moment une moyenne par copie pas fameuse avec 864 entrées dans 25 salles. Le podium est plutôt solidement complété par Kings de Deniz Gamze Ergüven (728 entrées dans 14 salles).

Souvent bien accueilli en France, Hirokazu Kore-Eda fait des débuts encourageants avec The Third Murder, qui compte 591 spectateurs dans 9 salles seulement. Pour comparaison, le film familial Sherlock Gnomes, diffusé dans 17 salles, reste derrière avec 536 tickets.

Source Rentrak France

