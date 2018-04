HIGH LIFE: nouvelles images du film de SF de Claire Denis avec Robert Pattinson et Juliette Binoche

L'histoire d'un groupe de criminels expérimentés condamnés par la justice. Sur leur temps d'emprisonnement, ils acceptent de participer à une mission spatiale gouvernementale, vouée à l'échec, dont l'objectif est de trouver des sources d'énergie alternatives, et de prendre part à des expériences de reproduction...

Voici le pitch de High Life, le nouveau long métrage de la réalisatrice française Claire Denis. Au casting de ce film de science-fiction: Robert Pattinson, Mia Goth, Lars Eidinger ou encore Juliette Binoche. High Life permettra t-il enfin à Claire Denis de revenir en compétition à Cannes, 30 ans après Chocolat ? Ce cast de stars comme Cannes les aime devrait en tout cas l'aider.

De nouvelles images du film, encore sans date de sortie officielle, ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

