TO THE ENDS OF THE EARTH: 1res infos sur le prochain Kiyoshi Kurosawa

Alors que son excellent Avant que nous disparaissions est toujours en salles et que Invasion, son spin-off, arrivera en salles en juin, le réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa s'apprête à tourner son prochain film.

Celui-ci, intitulé To the Ends of the Earth (Sekai No Hate Made), raconte l'histoire d'une présentatrice télé d'émission de voyage. Elle part en Ouzbékistan pour tourner un segment de son émission. Une expérience qui va la changer radicalement...

Le tournage de ce nouveau film devrait débuter en mai. To the Ends of the Earth pourrait donc être visible courant 2019.

