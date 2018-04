GONJIAM HAUNTED ASYLUM: 1res images du carton au box-office coréen

En 1979, 42 patients de l'hôpital psychiatrique de Gonjiam se sont suicidés et son directeur a disparu. Les rumeurs et histoires étranges autour de cet hôpital abandonné abondent. Un animateur pour une chaine sur internet tente, accompagné de 6 personnes, de pénétrer dans l'hôpital et de filmer ce qui s'y passe...

Voici le pitch de Gonjiam Haunted Asylum, nouveau film du Coréen Jung Bum-Sik. Ce film d'horreur vient de sortir en Corée où il caracole en tête du box-office et pourrait devenir l'un des plus gros succès du genre.

Découvrez des premières images de Gonjiam Haunted Asylum dans notre galerie.

