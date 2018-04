ENFERS ET FANTÔMES D'ASIE: gros plan sur le programme ciné de l'exposition au Quai Branly

Du 10 avril au 15 juillet aura lieu au musée du Quai Branly à Paris l'exposition Enfers et fantômes d'Asie. "Plongée dans le monde des esprits, de l’épouvante et des créatures fantastiques : l’exposition s’empare des histoires de fantômes en Asie. À travers l’art religieux, le théâtre, le cinéma, la création contemporaine ou le manga, un parcours aux frontières du réel."

Dès le 7 avril débutera, et ce pour une quinzaine de jours, un programme de films qui accompagnera l'exposition. Il s'agira d'une "promenade hantée entre les cinémas asiatique et occidental servie par le programmateur Stéphane du Mesnildot", journaliste aux Cahiers du Cinéma et spécialiste du cinéma japonais.

Ce programme rempli de pépites s'ouvrira par le documentaire inédit Tokyo Paranormal de Yves Montmayeur, qui explore en dix chapitres le Japon spectral à travers le cinéma, le manga, la danse ou les légendes urbaines. Également inédit, la fiction Snow Woman de Kiki Sugino, sélectionnée au Festival de Tokyo en 2016, reprend la légende de la femme des neiges.

Des classiques et raretés seront à (re)découvrir sur grand écran, parmi lesquels plusieurs immanquables de Nobuo Nakagawa, figure majeure du genre (Histoire de fantômes japonais, L'Enfer, Mansion of the Ghost Cat), le chef d’œuvre Kwaidan de Masaki Kobayashi ou encore la fantaisie jubilatoire de La Guerre de Yokai de Kuroda Yoshiyuki.

Des grands films de fantômes contemporains seront également au menu comme Ring de Hideo Nakata, Kaïro, Rétribution et Séance de Kiyoshi Kurosawa ou Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki.

En parallèle de ces longs métrages sera proposée une sélection de films occidentaux qui entretiennent des correspondances avec ces fantômes asiatiques. Parmi ces longs métrages, l'horreur gothique du Rideau de brume de Bryan Forbes, le drame Histoire de Marie et Julien de Jacques Rivette ou les films fantastiques Le Carnaval des âmes de Herk Harvey et Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg.

L'entrée aux séances est gratuite dans la limite des places disponibles. Voilà autant de raisons de camper ces prochains jours au Quai Branly...

Pour plus d'informations, cliquez ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !