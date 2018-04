LA RÉVOLTE DES JOUETS: des trésors de l'animation tchèque en salles ce mercredi

Ce mercredi 4 avril sort en salles un programme intitulé La Révolte des jouets. Ce programme est constitué de trois courts métrages d'animation tchèque tournés en stop-motion. Ces trois films sont La Révolte des jouets tourné en 1946, La Berceuse tourné en 1947 et enfin L'Aventure de minuit tourné en 1960.

Réalisatrice de La Révolte des jouets et La Berceuse, Hermína Týrlová est une pionnière de l'animation tchèque, inspiration entre autres de Karel Zeman. Son court La Révolte des jouets parvient à évoquer le nazisme dès le lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et ce dans un film destiné aux tout-petits.

Découvrez des premières images de ces courts métrages dans notre galerie.

