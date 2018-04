BOX-OFFICE US: Spielberg et Taraji P. Henson décollent

Ready Player One de Steven Spielberg a pris la tête du box-office américain ce weekend. Gros budget (175 millions de dollars), le blockbuster récolte 53.2 millions pour ce weekend rallongé, somme à laquelle il faut déjà ajouter 128 millions rapportés à l'international. A plus petite échelle, le thriller Acrimony de Tyler Perry avec Taraji P. Henson fait des affaires. Produit pour seulement 20 millions de dollars, le film rapporte déjà 17 millions. Le drame chrétien God's Not Dead: A Light in Darkness passe, lui, inaperçu. Le film ne récolte que 2.6 millions de dollars dans plus de 1600 salles. Le premier volet, diffusé dans un nombre voisin de salles, avait frôlé les 10 millions.

Du côté des anciennes sorties, Black Panther passe désormais la barre des 650 millions de dollars en 7 semaines d'exploitation. Pas aidé par le bouche-à-oreille, Pacific Rim Uprising s'écroule déjà de 67.3% en 2e semaine (45.6 millions de dollars pour un budget de 150 millions). Love, Simon, le récit d'apprentissage gay porté par un fort buzz, est un succès avec 32.1 millions de dollars en 3 semaines alors que le film n'a coûté que 17 millions. Le film sortira en France en juin.

