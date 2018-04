TREMBLEMENTS: 1re image du nouveau Jayro Bustamante

Guatemala City de nos jours. Pablo, 40 ans, est un « homme comme il faut », religieux fervent, marié et père de deux enfants merveilleux. Mais Pablo n’est malheureusement pas épargné par les tentations les plus basses. Alors, quand il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église décident de l’aider à « se soigner ». Dieu aime peut être le pécheur, mais il déteste le péché...

Voici le pitch de Tremblements, second long métrage du réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante. Bustamante a été révélé par Ixcanul, primé à la Berlinale il y a trois ans. Tremblements est actuellement en post-production et devrait être visible en cours d'année. Dès le festival de Cannes ?

Une première image officielle a été dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

