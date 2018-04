GYOZA YOU CAN KISS: des affiches pour une romance japonaise à base de... gyozas

Yoko est une mère en plein divorce. Elle retourne chez ses parents. Yoko se bat pour élever seule son enfant, et tente de faire revivre le restaurant de gyozas de ses parents. La jeune femme tombe amoureuse d'un golfeur pro nommé Ryo...

Voici le pitch de Gyoza You Can Kiss, premier long métrage du Japonais Takehiko Hata. Cette romance met en scène Rika Adachi, vue dans Ghost Theater de Hideo Nakata, et le chanteur Yukihisa Tamura. La sortie du film est prévue le 22 juin au Japon.

De délicieuses affiches ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !