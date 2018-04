FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival Cinéma du Réel, principal festival français dédié au documentaire, a été dévoilé.

Le Grand Prix de la compétition internationale a été décerné à l'Américain L.Cohen de James Benning. Ce film propose une contemplation d'une ferme dans l'Oregon, des images de lune au crépuscule. Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le second prix de la compétition internationale, le prix de la Scam, a été attribué au Portugais Terra Franca de Leonor Teles. Ce film raconte un an dans la vie d’Albertino Lobo, un pêcheur de Villa Franca de Xira près de Lisbonne.

La compétition française a été remportée par Les Proies de Marine de Contes. Le pitch: depuis leur cabane, des hommes scrutent le ciel automnal des Landes. Ils écoutent les bruissements de la forêt et guettent avec avidité le passage des oiseaux. Dans une étrange chorégraphie, ils tirent sur les ficelles du temps pour actionner leur piège...

Le prix Joris Ivens de la compétition premiers longs métrages a été décerné au Brésilien I Remember the Crows, portrait en une nuit de l'actrice transsexuelle Julia Katharine. Retrouvez notre critique enthousiaste en cliquant ici.

Le prix du court métrage est allé au Palestinien The White Eelephant de Shuruq Harb.

Les films sont repris ce dimanche au Centre Pompidou et au Forum des Images, à Paris.

Le palmarès complet

