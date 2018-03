BOX-OFFICE US: vers un bon décollage pour Steven Spielberg ?

Ready Player One, le nouveau long métrage de Steven Spielberg, devrait selon les premières estimations du weekend prendre la tête du box-office américain. Le blockbuster pourrait passer la barre des 50 millions de dollars, une marque correcte pour ce film au très gros budget (175 millions). Le film comptera bien sûr sur sa sortie simultanée dans de nombreux pays pour rentrer dans ses frais. Autre grosse nouveauté de la semaine même si largement moins diffusé (2000 salles contre plus de 4000 au Spielberg), le thriller Acrimony de Tyler Perry avec Taraji P. Henson devrait se situer aux alentours des 10 millions de dollars, pour un budget léger de 20 millions.

Retrouvez notre critique de Ready Player One en cliquant ici. Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

