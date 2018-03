SEVEN YEARS OF NIGHT: 1res images d'un thriller vengeur venu de Corée

Il y a 7 ans, Hyun-Soo a renversé une jeune fille et a jeté son corps dans un lac. Hyun-Soo, écrasé par la culpabilité, a depuis été exécuté. Seo-Won a beaucoup souffert d'être le fils d'un meurtrier. Young-Je, le père de la jeune fille, cherche lui a se venger de Hyun-Soo en s'en prenant à son fils...

Voici le pitch de Seven Years of Night, le nouveau long métrage du Coréen Choo Chang-Min. Choo Chang-Min s'est distingué notamment avec le succès au box-office coréen Masquerade. Seven Years of Night vient tout juste de sortir en salles en Corée.

Découvrez les premières images de ce thriller dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !