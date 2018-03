Un démon d'argile, suceur de sang, dévore les occupants d'une école d'art...

Voici le pitch simple et funky de Vampire Clay, réalisé par le Japonais Sôichi Umezawa qui s'est jusqu'ici distingué en tant que maquilleur sur de nombreux films. Sélectionné ces derniers mois aux festivals de Toronto, Sitges et au Black Movie de Genève, Vampire Clay a désormais une bande annonce, vantant notamment le long métrage comme le "meilleur film dans lequel des gens sont mangés par des sculptures" - et on ne peut qu'être d'accord. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Découvrez la bande annonce de Vampire Clay en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !