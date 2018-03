DÉCÈS: Christophe Salengro (1953-2018)

L'acteur français Christophe Salengro est décédé. Christophe Salengro fait sa première apparition au cinéma dans Gardien de la nuit de Jean-Pierre Limosin. On peut le voir ensuite dans Les Oreilles entre les dents de Patrick Schulmann, Radio corbeau et La Tribu d'Yves Boisset, La Cité des enfants perdus de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, Le Défi de Blanca Li ou La Vérité sur Charlie de Jonathan Demme. En 2003, il apparaît chez ses comparses Benoît Delépine et Gustave Kervern dans Aaltra, puis dans Avida et Louise Michel.

Danseur pour Philippe Decouflé, Christophe Salengro était le président emblématique de l'émission Groland. On peut le voir également dans les clips des Garçons Bouchers, de Fine Young Cannibals ou de Thierry Hazard. Christophe Salengro avait 64 ans.