BOX-OFFICE FRANCE: "Pacific Rim" et Thierry Lhermitte en demi-teinte

Les grosses nouveautés de la semaine ne se sont pas spécialement distinguées au box-office français. Le blockbuster Pacific Rim Uprising attire 331.767 spectateurs dans près de 550 salles. C'est bien moins que le score déjà tiède du film réalisé par Guillermo Del Toro (510.094 entrées). La Finale avec Thierry Lhermitte et Rayane Bensetti ne décolle pas très fort avec 244.610 entrées dans 351 salles.

Plus bas, La Prière limite la casse avec 86.676 entrées dans moins de 200 salles. Handicapé par sa durée et sa séance quotidienne en moins, Mektoub My Love d'Abdellatif Kechiche débute sur la pointe des pieds à 55.792 entrées dans moins de 150 salles.

Le contrecoup du succès du Printemps du Cinéma s'est fait ressentir sur toutes les anciennes sorties qui cette semaine chutent fort. Côté cumul, La Ch'tite famille va bientôt dévorer Les Tuche 3 qui voit ses espoirs de César du public réduits à néant (5 millions d'entrées en 4 semaines contre 5.6 millions en 8 semaines). Ghostland frôle les 200.000 entrées en 2 semaines, Call Me by Your Name et Lady Bird s'approchent des 300.000 entrées en un mois, marque qui sera franchie ces prochains jours par Mary et la fleur de la sorcière (296.720 entrées en 5 semaines).

