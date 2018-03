Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu...

Voici le pitch de Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot, le nouveau film réalisé par Gus Van Sant. Ce long métrage met en scène Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara et Jack Black. Il constitue un retour en forme pour le réalisateur après l'échec de Nos souvenirs. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot sort ce mercredi 4 avril en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

