KASANE: 1res images du thriller horrifique japonais sur un rouge à lèvres maudit

Kasane est la fille d'une belle et légendaire actrice. Kasane elle aussi a du talent, mais elle est défigurée par une cicatrice. Un jour, la jeune femme utilise un rouge à lèvres laissé par sa mère décédée. Celui-ci a un pouvoir étrange: quand Kasane met ce rouge à lèvres et embrasse quelqu'un, elle prend les traits de cette personne...

Voici le pitch de Kasane, le nouveau long métrage du Japonais Yuichi Sato (Poison Berry in My Brain). Ce thriller horrifique est une adaptation du manga signé Daruma Matsuura. Il sortira le 7 septembre au Japon.

Des premières images de Kasane ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

