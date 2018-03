BOX-OFFICE FRANCE: Spielberg en net recul, Huppert brille aux 1res séances Paris

Ce n'était pas un pari évident: si le blockbuster Ready Player One de Steven Spielberg a pris la tête des premières séances parisiennes de ce mercredi avec 2382 entrées dans 29 salles, ce score est loin derrière les 3448 entrées enregistrées en début d'année par Pentagon Papers, drame politique a priori un peu moins grand public. Croc-Blanc suit avec 867 entrées dans 16 salles. Bonne surprise pour Madame Hyde, l'ovni de Serge Bozon avec Isabelle Huppert, qui réalise une très bonne moyenne par copie avec 795 entrées dans 13 salles seulement. C'est mieux que deux films plus distribués, Le Collier rouge avec François Cluzet (688 entrées dans 16 salles) et Marie Madeleine (648 entrées dans 14 salles).

Du côté des sorties plus modestes, Carnivores des frères Renier démarre bien avec 354 entrées dans 7 salles. The Rider, avec 8 salles, reste derrière avec 301 tickets. Moyenne par copie encourageante pour Coby (39 entrées dans 1 salle). Diffusé dans 6 salles, La Tête à l'envers porte bien son titre avec seulement 111 entrées.

Source Rentrak France

