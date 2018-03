LIFE IN OVERTIME: des infos sur le prochain Hideo Nakata

Sosuke Tashiro travaillait dans une grande banque avant d'être transféré dans une filiale. Il s'apprête à prendre sa retraite et a l'impression que sa vie est finie. Il rencontre alors une personne qui va changer son destin...

Voici le pitch de Life in Overtime, le prochain long métrage de Hideo Nakata. Après la SF de Monsterz, l'horreur de Ghost Theater et l'érotisme de White Lily, le réalisateur de Ring change à nouveau de registre avec cette comédie dramatique. A l'affiche, on retrouve entre autres Hitomi Kuroki, son actrice de Dark Water et Kaidan.

Life in Overtime sortira en juin au Japon. Découvrez des premières images dans notre galerie.

