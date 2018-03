FESTIVAL NEWIMAGES 2018: le programme

Né de l'alliance du Paris Virtual Film Festival et de I LOVE TRANSMEDIA, le Festival NewImages aura lieu du 4 au 8 avril au Forum des Images à Paris. Cette manifestation sera dédiée à la création numérique et aux mondes virtuels sous toutes leurs formes.

Près de 20 courts métrages en VR seront présentés en compétition. Envie de nager parmi les requins ? Flotter dans l'espace avec Thomas Pesquet ? De pénétrer d'épaisses forêts kenyanes ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ! A cette occasion, le festival proposera un focus spécial dédié à la création africaine.

En parallèle, une sélection de films de science-fiction sera à (re)découvrir au Forum, avec entre autres la rareté Teknolust mettant en scène Tilda Swinton, Paprika de Satoshi Kon ou Real de Kiyoshi Kurosawa. Un spectacle d'hologrammes, des jeux vidéo et de nombreuses rencontres seront également au programme.

Pour tout savoir sur le festival, cliquez ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !