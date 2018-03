CIAO CIAO: 1res images d'un drame chinois bientôt en salles

Ciao Ciao, une jeune femme chinoise ambitieuse, rend visite à ses parents dans son village natal, niché au coeur de la montagne. Elle n’a qu’un souhait : repartir au plus vite à Canton pour monter son affaire avec son amie Li Li, ne voyant aucun avenir à la campagne. Mais ses parents vieillissants lui demandent de rester pour les aider. Elle hésite et traîne sans enthousiasme dans le village en attendant le moment opportun pour se décider. Elle est pendant ce temps l’objet de toutes les convoitises, particulièrement celle de l’orageux Li Wei, le fils désoeuvré du fortuné fournisseur local d’alcool de contrebande...

Voici le pitch de Ciao Ciao, un drame réalisé par le Chinois Song Chuan (lire notre entretien). Ce long métrage repéré l'an passé à la Berlinale sortira le 25 avril en France et nous vous le recommandons. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Découvrez des premières images de Ciao Ciao dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !