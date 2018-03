SUPA MODO: gros plan sur un étonnant drame kényan

Jo, 9 ans, adore les films d'action et rêve d'être une super-héroïne. Son plus grand souhait est de jouer dans un film. Dans ses rêves, elle peut oublier qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Sa grande sœur ne supporte plus de la voir passer son temps alitée. Elle l'encourage à croire en ses pouvoirs magiques...

Voici le pitch de Supa Modo, un drame réalisé par le Kényan Likarion Wainaina. Ce long métrage a été remarqué au Festival de Toronto puis à la Berlinale.

Des premières images de Supa Modo ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

